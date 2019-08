Hoe is het nu met….Mark Boumans (44) Oud-burgemeester van Haren

Door: Redactie

In 2007 werd Mark Boumans burgemeester van Haren (foto boven, als burgemeester bij de intocht Sinterklaas). Tot dan was hij wethouder in Meppel. In 2011 werd hij geroepen voor het ambt van gedeputeerde bij de Provincie Groningen. In 2015 maakten de verkiezingen daaraan een einde. Boumans werd waarnemend burgemeester van Ommen en in 2017 werd hij de vaste burgemeester van Doetinchem (60.000 inwoners).

Denkt hij nog wel eens aan Haren? Boumans: “Jazeker. Ons thuis is toch Haren. We denken er met veel plezier aan terug. We zijn er getrouwd, hebben onze kinderen daar gekregen en hebben daar gelukkig veel vrienden. Op een dag komen we terug. Ervaringen en avonturen rijker.” Mark Boumans zegt dat Doetinchem niet is te vergelijken met Haren. “Doetinchem is echt een stad met daarbij horende voorzieningen en problemen. Straten als de Westerse Drift en de Rijksstraatweg ga je in Doetinchem niet vinden en ook de hockeyclub is niet de grootste vereniging. Omgekeerd zijn voorzieningen als een goed cultureel en culinair aanbod in Doetinchem op loopafstand ook fantastisch. En wat te denken van de mooiste voetbalclub van Nederland: De Graafschap. Op de Vijverberg. Inmiddels ben ik ook een superboer en mocht ik de promotie in 2018 meevieren (zonder bierdouche).”

Fusie

In 2010 vond Mark Boumans als burgemeester een fusie met Groningen niet nodig. Nu zegt hij: “Kijk, 2010 is geen 2019. Er is enorm veel veranderd in gemeenteland. Meer taken, grotere financiële risico’s en een tekort aan goede medewerkers. Dat maakt dat je overal in Nederland opschaling ziet. Ook Doetinchem is vanuit dat perspectief bezien aan de kleine kant. Eén van de kleinste centrumgemeenten van Nederland: tussen tafellaken en servet. Dat heeft denk ik ook in Haren gespeeld. Haren heeft door haar bevolkingssamenstelling en ambities een hybride karakter: beheersgemeente en ontwikkelgemeente. Dat is lastig. Ik hoop dat de kernkwaliteiten van Haren overeind blijven. Kleinschaligheid, maar ook voorzieningen inclusief een rijk verenigingsleven. Uiteindelijk doen inwoners en ondernemers dat en niet de gemeente. Ik heb daar dus wel vertrouwen in.”

Foto onder: Mark Boumans als burgemeester van Doetinchem. Een stad en toch aan de kleine kant voor een zelfstandige gemeente.