HSV start met peutergym

De Harense Sportvereniging HSV begint weer met peutergym voor kinderen van 1 t/m 4 jaar.

De lessen worden gegeven door Joop Elsinga, die is opgeleid en het Nijntje Beweeg Diploma heeft behaald. Vaders, moeders, oppas, opa’s en oma’s mogen mee in de les. De eerste twee lessen zijn gratis om het uit te proberen. De lessen worden vanaf 23 oktober iedere vrijdag gegeven in Het Buut, Hemsterhuislaan 10, Haren. Kijk op www.hsv-haren.nl Tijden: Elke vrijdag van 10.00 – 11.00 uur. En men mag binnenlopen om 10.00 uur om een kijkje te komen nemen.