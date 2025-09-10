Hulde voor de vrijwilligers van Zwembad Scharlakenhof

Door: Redactie

Banketbakkerij Rodenburg kwam vandaag voorrijden bij Zwembad Scharlakenhof en bij de receptie meldden zich trouwe zwemmers (op leeftijd) die fans zijn van dit zwembad. Ze kwamen bijeen om uitdrukking te geven aan hun grote waardering voor de vrijwilligers van Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof.

Op initiatief van één van die trouwe zwemmers, Ger van Gelder (77), werden de vrijwilligers getrakteerd op taart en werden er lovende woorden aan hun adres gesproken. Van Gelder benadrukte het grote belang van zwemmen voor de gezondheid van ouderen en hij zei dat het aan de vrijwilligers en de SEZS te danken is dat Haren deze comfortabele accommodatie in stand kan houden.

De SEZS draait met vrijwilligers en enkele beroepskrachten. Twee van de aanwezige dankbare mensen (Paula en Jeanet) overhandigden een oorkonde aan de vrijwilligers waarin de grote waardering werd vastgelegd voor de eeuwigheid. Vrijwilligster Gea beloofde dat de oorkonde een mooie plek aan de wand zal krijgen.



Foto: Oorkonde overhandigd aan vrijwilligers, rechts Ger van Gelder



Foto: Een deel van de groep vrijwilligers, kurk waar het zwembad op drijft