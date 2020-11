Ideeënproject Groene Parel: Er kan worden gestemd, óók op een idee van deze krant

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf zaterdag 28 november tot en met 8 december kunt u stemmen op de ideeën die u door wilt laten gaan van de Groene Parel. Na zorgvuldige afweging zijn er 23 ideeën die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en die doorgaan naar de stemronde. Op de website staat bij elk ingediend idee een motivatie waarom een idee wel of niet kan doorgaan op dit moment.

Hoe werkt stemmen?

Op de website https://stemvan.groningen.nl kunt u € 35.000 verdelen. U klikt bijvoorbeeld op een idee van 15.000 en op twee ideeën van 10.000, dit is samen een waarde van € 35.000. Deze ideeën mogen van u worden uitgevoerd. Op deze manier komen er uiteindelijk een aantal ideeën uit ter waarde van € 35.000 die we op korte termijn gaan uitvoeren. Om te voorkomen dat er door dezelfde persoon vaker dan één keer gestemd wordt, is het nodig om in te loggen op de website.

Door en niet door naar de stemronde

De website is zo ingesteld dat u meteen alle ideeën ziet waarop u kunt stemmen. Maar misschien is het ook interessant om te zien waarom andere ideeën de stemronde niet hebben gehaald. Om deze ideeën ook te zien kunt u filteren op ‘niet haalbaar’. Gebruik uw invloed op uw omgeving en breng uw stem uit voor de Groene Parel!

Tafel van Haren

Haren de Krant heeft ook twee ideeën aangedragen, waarvan één naar de stemronde gaat: De Tafel van Haren. Dat wordt een tafel waar iedere maand een talkshow wordt opgenomen (radio) die vervolgens via internet wordt verspreid (o.a. website Haren de Krant, Facebook). Harenaars kunnen aan deze tafel, onder leiding van de redactie van Haren de Krant, met elkaar discussiëren over actuele onderwerpen. Ook kunnen mensen met initiatieven hierover vertellen aan de Tafel van Haren. Wie dit een leuk idee lijkt kan erop stemmen via bovenvermelde site. Daar staan ook talloze andere goede ideeën, die voortkwamen uit liefde voor Haren en de omliggende dorpen.