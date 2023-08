Nieuws:

Door: Redactie

In de nacht van donderdag op vrijdag is er rond 4 uur twee keer ingebroken in de wijk Maarwold te Haren.

Dat gebeurde aan de Zeemanweg en Van Leeuwenhoeklaan. De politie vraagt om tips of aanwijzingen over verdachte situaties. Bel 0900 8844.