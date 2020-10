Informatie over de komst van asielzoekers naar de Emmalaan in Haren

Door: Redactie

Op donderdag 29 oktober kunnen omwonenden van het voormalig Nescio Hotel in Haren in gesprek over de tijdelijke quarantaine-voorziening voor asielzoekers. Wethouder Isabelle Diks en regiomanager Corine Deekens van Centraal Opvang Asielzoekers (COA) zijn van 15.00 uur tot 16.15 uur aanwezig in het voormalige gemeentehuis van Haren.

Er kunnen maximaal twee personen tegelijk worden aangemeld. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Vermeld bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en adres. Bij veel belangstelling kan het zijn dat de gemeente uitwijkt naar een ander moment. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 27 oktober 16.00 uur. Mail: diane.brouns@groningen.nl