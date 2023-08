Ingezonden artikel: Leer deze trucjes op je trampoline! 

Door: Redactie

Nadat je een gloednieuwe inground trampoline hebt aangeschaft en er een tijdje op hebt gesprongen, denk je misschien: wat voor soort trampolinetrucs kan ik uitvoeren om mijn spel naar een hoger niveau te tillen? Hoewel het onwaarschijnlijk is dat je binnenkort aan de Olympische Spelen zult deelnemen, kun je thuis veel leren! In dit artikel noemen we dan ook een paar trucjes die je zeker op de trampoline in je tuin kunt leren.

Voorwaartse salto

Het is een goed idee om te beginnen met het leren van een voorwaartse salto. Begin met het opbouwen van hoogte tijdens het stuiteren om voldoende lucht te verzamelen om een ​​salto uit te voeren. Creëer de rotatie die je met je armen en benen door de salto heen stuwt. Dit kan een geavanceerde zet worden als je een dubbele frontflip probeert. Je moet in de lucht twee keer omdraaien voordat je op je voeten terechtkomt, wat betekent dat je hoger moet springen.

Achterwaartse salto

Voor de achterwaartse salto heb je evenveel oefening nodig als voor de voorkant. Spring tot je een goed ritme hebt, stop dan je benen in, kantel je hoofd naar achteren en draai naar achteren bij de laatste sprong. De meerderheid van de mensen is van nature banger om achterwaarts dan voorwaarts te kantelen. Als gevolg hiervan kan het enige tijd duren voordat je je hebt aangepast. Net als bij de frontflip kun je hier een geavanceerde zet van maken. Het uitvoeren van een dubbele achterwaartse salto is behoorlijk moeilijk om uit te voeren, maar scoort zeker hoog in de cool-factor.

Seat Drop

De Seat Drop is een eenvoudige trampolinebeweging die iedereen kan uitvoeren. Deze beroemde trampolinespringen bestaat uit het landen in een zittende positie en vervolgens weer staan. Strek je benen terwijl je zit, houd je rug recht en duw met je armen tegen het springdoek. Voer echter niet meerdere stoeldalingen achter elkaar uit, omdat je dan de controle kunt verliezen.

Halve/volledige draai

Een andere zet die je misschien snel oppikt, is de half/volledige draai. Je springt, draait in de lucht en landt in de tegenovergestelde richting voor de halve draai. Behalve de laatste stap blijven de aanwijzingen voor de hele draai hetzelfde. Je maakt deze keer een volledige draai van 360° in de lucht en landt in dezelfde richting waarin je begon. Omdat de volledige draai meer tijd kost om uit te voeren, moet je hoger springen.

Cody

Gevorderde gymnasten kunnen gebruik maken van de Cody, een nieuwe gymnastiektrampolinetruc. Begin met een achterwaartse salto en werk naar beneden via de voorwaartse salto. Na de voorwaartse dop spring je recht omhoog en doe je een achterwaartse salto. Het is een techniek die veel oefening vereist om onder de knie te krijgen. Het feit dat bij elk onderdeel van de actie kracht en snelheid betrokken zijn, is het moeilijkste aspect om te controleren. Om het te voltooien, moet je hoog en snel stuiteren.

Heb je deze trucjes geleerd?