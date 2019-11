Intocht Sinterklaas in Haren brengt duizenden op de been

Door: Redactie

Natuurlijk is er niet geteld, maar de indruk bestaat dat de intocht van Sinterklaas in Haren afgelopen zaterdag enkele duizenden mensen op de been bracht in het centrum van Haren. Opzwepende muziek van het Pietenorkest en gunstige weersomstandigheden hielpen mee om er een massaal kinderfeest van te maken.

De optocht arriveerde 13.30 uur in het dorp, maar Sinterklaas was nog nergens te bekennen. Uiteindelijk bleek hij in de Dorpskerk een dutje te doen en dat pakte niet helemaal goed uit. Hij had zich verslapen en daarom moesten de kinderen hem bij de kerkdeur wakker zingen. De Goedheiligman verscheen in slaapgewaad en met slaapmuts (zie onder) op in de deuropening van de middeleeuwse kerk. Knipperend tegen het zonlicht. Alsof de verwarring nog niet groot genoeg was bleken er sleutels zoek te zijn.





Te voet gingen Sint en zijn Pieten de straat op en daar ontstond een ware volksoploop. Vrijwel ieder kind kreeg pepernoten, een handje van Sinterklaas of speciale aandacht van de 63 Pieten. Het Pietenorkest zorgde voor een warme gloed in de straat, de pepernootfabriek zorgde voor verse aanvoer van dit strooigoed. Overigens deden de roetveegpieten hun intrede in Haren. Dat kon bijna niet anders, nu op de televisie de roetveegpieten gemeengoed aan het worden zijn. In Haren waren 13 roetveegpieten en 50 donkere Pieten, die enthousiast de interactie met de kinderen zochten. Op het podium Raadhuisplein werd de intocht afgesloten met muziek, dans en kort theater. Na afloop kregen alle kinderen een cadeautje.

Zaterdag 30 november op bezoek bij Sinterklaas?

Kinderen die Sinterklaas en zijn Pieten persoonlijk willen ontmoeten zijn welkom op zaterdag 30 november in de Dorpskerk van Haren. Daar overnacht Sinterklaas geregeld en hij heeft er een werkkamer. Van 10.00-16.00 uur kunnen kinderen hem daar bezoeken, dansen en knutselen. Doordat dit evenement jaarlijks veel mensen trekt is er nu een kaartjessysteem. Wie zich bij de zij-ingang van de kerk meldt krijgt een ticket met het tijdstip waarop de Sint bezocht kan worden. Dat voorkomt dat kinderen (en hun ouders) te lang moeten wachten. Toegang is natuurlijk gratis.

De intocht en de werkkamer worden georganiseerd door een commissie van vrijwilligers en worden gefinancierd door Ondernemend Haren. Ook zijn er enkele sponsoren.