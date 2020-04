Kan horecascherm klein Ei van Columbus zijn?

Door: Redactie

Zullen restaurants in Haren na 20 mei de deuren weer kunnen openen? Op dit moment zijn de meeste horecaondernemers druk bezig afhaalmogelijkheden te creëren, maar ook denken ze na over manieren om straks open te kunnen met de voorlopige restrictie van 1,5 meter afstand. Misschien hebben de makers van dit nieuwe product een oplossing: een anti-Coronascherm. Ze komen uit Leeuwarden en Grootegast.

De ondernemende gebroeders Ter Schure (WoodenHeart Leeuwarden en DSRfood Grootegast) presenteren het AntiCoronaScherm voor de horeca. Een betaalbaar scherm van plexiglas voor op tafel of boven de bar om horecabezoek in de 1,5m-maatschappij beter mogelijk te maken. Bijkomend detail is dat elk scherm voorzien kan worden van een gravering, bijvoorbeeld het logo of een menukaart.

“Overal om ons heen worden momenteel allerlei maatregelen bedacht om horecabezoek mogelijk te maken en wij merken dat de anderhalvemeter afstandmaatregel enorm ten koste gaat van het aantal stoelen en tafels in de restaurants, bars, maar ook bedrijfskantines,” vertellen Arjan en Fons ter Schure. “Met dit tafelscherm en een barscherm (om op te hangen) is het mogelijk om meer mensen in het etablissement veilig te ontvangen. Dat biedt zowel voor bezoekers (veilig en gezellig) als voor de ondernemers (meer omzet) een helder perspectief op de toekomst.”

De schermen worden geproduceerd in het bedrijf van WoodenHeart, dat zich normaliter bezighield met de productie en verkoop van relatiegeschenken. “Plexiglas graveren is een kleine stap verder dan het graveren van hout,” zegt Fons. De link met de horeca is gauw gevonden door de normale werkzaamheden van broer Arjan als horeca-ondernemer. Beide ondernemers zagen hun omzet opdrogen en samen bedachten ze dit product. Zie www.woodenheart.nl