Kijk hier de filmpjes van Sinterklaas in Haren

Volg hier de dagelijks de belevenissen van Sinterklaas en Pietje van Alles in ons eigen dorp Haren! We zetten iedere ochtend een nieuw filmpje online. Deel ze met iedereen in Haren, zodat niemand Sint en Piet hoeft te missen. Kijk op www.ervaarharen.nl/sinterklaas voor leuke kleurplaten.

24 november: Zzzzzzzzz!

Sinterklaas gaat slapen in zijn slaapkamer in de Brinkhorst in Haren. Hij neemt even een paar dagen rust, maar wil graag vrijdag 27 november met jullie discodansen!

Kijk film 7 hier

23 november: Sinterklaas- en Pietenjacht!

Wanneer Sinterklaas vertelt over de gezelligheid in Haren, denkt hij in het speciaal terug aan ‘Wij gaan op Berenjacht’. De leuke speurtocht uit het voorjaar, waarbij alle kinderen beren konden zoeken in de huizen van Haren. Dan krijgt Pietje van Alles weer een super leuk idee! Wat zou het dit keer zijn?

Kijk film 6 hier

22 november: Versier je huis of tuin!

Sinterklaas en Pietje van Alles zijn op zoek naar cadeautjes voor de verlanglijstjes.

Wanneer een boek met slingers hen terug doet denken aan een groot feest 10 jaar geleden, besluiten ze dat het juist nu weer tijd is om leuke dingen te organiseren. Versier je huis of tuin en maak kans op een prijs.

Kijk film 5 hier

Kijk de opdracht hier

21 november: “Een verrassing voor de kinderen in Haren”

Alweer het vierde filmpje over Sint en Piet in Haren. Vandaag heeft Pietje van Alles een verrassing. De reusachtige brievenbus! En Sint slaapt in een tijdelijke slaapkamer in De Brinkhorst. ”

Kijk film 4 hier.

20 november: “Stop, hierheen!”

Waar gaan al die mensen nu naartoe met de spulletjes uit de werkkamer van Sinterklaas in Haren?

Kijk film 3 hier:

19 november: “Pietje van Alles, alles alles!”

Kijk film 2:

https://www.facebook.com/watch/?v=137947054336338

18 november 2020 Waar is Sinterklaas?:

Kijk film 1:

https://fb.watch/1Qx1B5XhNq/

17 november 2020: Wie sluipt daar door de Brinkhorst?

Een initiatief van de intochtcommissie van Ondernemend Haren.