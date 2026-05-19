Column van de centrummanager (Daphne de Haan) mei 2026

Column:

Door: Redactie

Samen zijn wij Haren

Wat is het toch geweldig om te zien…De evenementen die wij in Haren organiseren trekken zóveel mensen. Het centrum vol gezelligheid, lachende gezichten, volle terrassen en overal sfeer. Daar doen we het voor. Maanden van voorbereiding, regelen, overleggen en hard werken komen op zo’n dag samen in één prachtig moment. En als ik dan zie hoeveel mensen genieten, maakt dat me oprecht trots. Trots op wat we samen neerzetten. Trots op de verbinding die ontstaat als een dorp samenkomt. Maar naast dat trotse gevoel, is er ook iets wat me verbaast. Na afloop van zo’n prachtig evenement blijft er soms een minder mooi beeld achter. Glazen op de grond, bordjes en bekers op tafels of gewoon op straat… terwijl er op meerdere plekken afvalbakken staan. En eerlijk? Dat snap ik niet zo goed. Iedereen is zo blij dat er zoveel leuks te doen is in ons dorp. We organiseren deze evenementen met liefde. Samen met ondernemers, vrijwilligers en vele harde werkers zorgen we ervoor dat Haren leeft. Dat er sfeer is, gezelligheid en beleving. Dan zou het toch mooi zijn als we daar met z’n allen ook een beetje zorg voor dragen? Een klein gebaar maakt al een groot verschil. Even je glas wegbrengen. Je bordje in de afvalbak. En zorgen dat er niks op de grond achter blijft. Net dat stapje extra waardoor het voor iedereen ook leuk blijft om te organiseren. Want alleen samen houden we Haren gezellig, schoon en aantrekkelijk voor iedereen. Dus laten we vooral blijven genieten van alles wat we hier organiseren… maar laten we ook samen zorgen voor onze mooie evenementen. Stap er niet overheen maar doe er iets mee ;). Reageren? Mail mij op: info@bedrijvenverenigingharen.nl