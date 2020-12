Komen er zeven zonneparken rond Haren? Stichting Landelijk Gebied Haren slaat alarm.

Door: Redactie

De Stichting Landelijk Gebied Haren slaat alarm. In relatieve stilte heeft de gemeente Groningen een beleidskader geschreven, waarin rond Haren zeven locaties worden aangewezen voor de aanleg van zonneparken van maximaal 10 hectare groot. Men vindt dit een bedreiging van het landelijk gebied, dat men wil beschermen.

David van der Kellen van de stichting: “Heel veel inwoners van onze dorpen hebben de berichtgeving van de stad hierover gemist: ze zijn op het verkeerde been gezet door de aandacht voor de grootschalige parken Meerstad-Noord en Westpoort-noord. De ‘geschikt’ geachte plekken zijn op het bijgaande kaartje groen gekleurd en de reeds ‘vergunde’ (2) geel. Gezien de afmetingen en de voorgestelde locaties kan dat leiden tot ernstige aantasting van het kleinschalige landschap van de Hondsrug, veelal gebieden met hoge cultuurhistorische waarden. Op basis van dit beleidskader mogen commerciële partijen op al deze plekken zonneparken aanleggen. Inwoners hebben nog maar t/m 6 januari 2021 de tijd om te reageren. Dat kan per e-mail naar zon@groningen.nl.”

De opmars van zonneparken wordt niet overal positief ontvangen. De Zonneweide Glimmen is een schoolvoorbeeld van een succesvol particulier initiatief. Daar worden in 2021 maar liefst 6000 zonnepanelen geplaatst op een aangekocht perceel langs de Zuidlaarderweg. De coöperatie heeft, op 300 stuks na, alle panelen verkocht en bemiddelt zelfs in leningen om panelen aan te schaffen. Enkele directe buren vinden de toekomstige zonneweide nu reeds ‘geen gezicht’. Veel mensen vinden zonneparken trouwens een aantasting van het landschap, zoals ook windmolens op weinig sympathie kunnen rekenen. Nu de gemeente rond Haren maar liefst zeven geschikte locaties heeft aangewezen, slaat de schrik om het hart bij de stichting en haar geestverwanten.

De stichting wil bezwaren gaan bundelen. Kijk op www.landelijkgebiedharen.nl. Het beleidskader van de gemeente staat online: https://gemeente.groningen.nl/zonne-energie

Afbeelding: Op de groene locaties wil de gemeente zonneparken toestaan.