Kunst op straat in het zonnetje

Nieuws:

Door: Redactie

Groningen en Haren hebben samen meer dan 450 kunstwerken. Ze staan op straten, pleinen en hangen aan gevels. Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK) zorgt voor deze rijke collectie en zet de kunstwerken tijdens de jaarlijkse Kunst op Straatweken in de spotlight. Dit jaar is gekozen voor een aangepaste vorm. In een volledig digitale editie kan iedereen vanuit huis t/m 17 april meegenieten. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen zelf ook kunst in het zonnetje zetten door hun stem te laten horen voor een van de tien genomineerde kunstwerken voor de Kunst op Straatprijs via www.kunstopstraatprijs.nl. Daarnaast presenteert het CBK een fotochallenge. Met de #kunstopstraatchallenge worden Groningers uitgedaagd thuis een foto te maken van een mens, dier of ding waarvan zij vinden dat het een kunstwerk op straat verdient, op zo’n manier dat het lijkt alsof het onderwerp buiten staat. Deelnemers maken kans op een (fotografie)cursus bij kunstencentrum Vrijdag.

Kunst op Straatprijs

Het thema van de Kunst op Straatprijs 2020 is natuur. Binnen dit thema zijn 10 kunstwerken uit de gemeente Groningen genomineerd: Werkmanmonument van Armando, Wervel van Nicky Assmann, Vis van Jan van Baren, Kringloop van René de Boer, Wisent van Wladimir de Vries, The rise and fall of nature van Bas Lugthart, Mysteries van Helperzoom van Will Beckers, Grote Kijker van Herbert Koekkoek, Phyllotaxis van Sjoerd Buisman en Boomsculptuur van Willem van der Schalie. Stemmen kan t/m 10 april via www.kunstopstraatprijs.nl. Het winnende kunstwerk wordt tijdens de laatste week van de Kunst op Straatweken bekendgemaakt.

Fotochallenge

De #kunstopstraatchallenge daagt Groningers uit in huis op zoek te gaan naar een mens, dier of ding dat als kunstwerk een plekje in de straat verdient. Omdat het mens, dier of ding zo bijzonder is of omdat het perfect bij de straat en haar bewoners en gebruikers past. De opdracht is de foto zo te maken dat het lijkt alsof het onderwerp buiten staat, bijvoorbeeld binnen bij een raam met uitzicht op de straat. Degenen die de uitdaging accepteren, kunnen voor vrijdag 10 april de foto op Instagram delen met #kunstopstraatchallenge en de leeftijdscategorie: #totenmet12 of #13enouder. De foto kan ook worden gestuurd naar info@cbkgroningen.nl. Op dinsdag 14 april maakt het CBK de 2 winnaars bekend. Zowel de winnaar in de categorie kinderen (tot en met 12 jaar) als in de categorie tieners en volwassenen (13 jaar en ouder) krijgt een (fotografie)cursus bij kunstencentrum Vrijdag cadeau.