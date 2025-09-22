Kunstzinnige illustraties van Harenaar te zien in Martiniplaza

Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen zondag 14 september werd in Martiniplaza de expositie Illustratiekunst feestelijk geopend. Deze tentoonstelling is een initiatief van beroepsvereniging INKT.PRO in samenwerking met Art Promotion International.

De expositie toont een gevarieerde selectie van werken van INKT.PRO-leden, waaronder Harenaar Jan Eijkenaar, maar ook Groningse illustratoren zoals Frans Le Roux, Hans Huisjes, Dimitri Jansma, Anka Willems Myriam Beerenschot, Kees Koorevaar, Angelique Boter en vele anderen, waaronder Simon van der Molen, die vele jaren de ‘huis-illustrator’ van Haren de Krant is geweest. Wat deze tentoonstelling bijzonder maakt, is dat het gaat om illustraties die normaal gesproken slechts één keer worden gebruikt in commerciële of culturele uitingen, zoals producten, kinderboeken, tijdschriften of strips. Nu krijgen ze een eigen podium — en dat maakt deze expositie uniek.

De kunstwerken zijn nog tot en met 25 januari gratis te bewonderen in de theaterfoyer van Martiniplaza. Een absolute aanrader voor liefhebbers van hedendaagse illustratiekunst en visuele storytelling. INKT.PRO is een beroepsvereniging voor illustratoren uit Noord-Nederland. www.ink.pro.