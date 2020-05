Leerlingen Maartens College schrijven gedicht om te herdenken: De getuige

Door: Redactie

Drie leerlingen van tweetalig onderwijs (derde klas) van het Maartens College in Haren hebben een gedicht geschreven om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De drie, Sarah-Marie Weston, Shantianna Quispel en Elise van Zinderen, moesten iets schrijven over de oorlog en dat verhaal doorvertellen aan minstens dertig mensen.

Ze verzochten de redactie van Haren de Krant om het gedicht op 4 mei online te publiceren, zodat zij aan alle criteria van de opdracht konden voldoen. Lezersreacties onder het gedicht zouden mooi zijn, zodat de leerlingen kunnen zien wat hun gedicht heeft teweeggebracht.

De getuige

september 1940

er wordt op mij gelet

september 1941

ik mag er niet in

in het zwembad

in het café

in de winkel

ik mag er niet zijn

verboden voor joden

waar zijn mijn vrienden

waar is mijn familie

waar ben jij

ga ik je zien

waar is mijn leven

ik duik onder in

angst, slapeloze nachten

inktzwarte gedachten

ik moet voor de oorlog buigen

mei 1945

over

gebleven

niet weten is weten geworden

achter

gebleven

opgedoken vrede-getuige

Sarah-Marie Weston,

Shantianna Quispel,

& Elise van Zinderen