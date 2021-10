Lezing 5 november bij Boomker

Nieuws:

Auteur Duistermaat en uitgever Rook vertellen over Heukels’ Flora van Nederland.

Heukels’ Flora van Nederland is het standaardwerk over de flora van Nederland. Het is een uniek boek in zijn soort. In één band is de wetenschappelijk betrouwbare en meest complete flora van Nederland opgenomen. Auteur Dr. Leni Duistermaat en uitgever Onno Rook komen op vrijdagavond 5 november naar Boekhandel Boomker in Haren om te vertellen over de geheel nieuwe editie van deze flora.

Tijdens deze avond vindt bovendien de presentatie plaats van deel 22 uit de Harener Historische Reeks “Hortus Haren, geschiedenis van mensen, tuin en organisatie”. De beide auteurs Ger Blijham en Albert Buursma zullen deze uitgave kort toelichten.

De toegang is gratis, maar men dit zich wel aan te melden via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN.

Heukels’ Flora is spectaculair uitgebreid: In het standaardwerk zijn nu 2.500 soorten opgenomen. Dat is 20 procent meer ten opzichte van 2005. De nieuwste editie is in kleur, waardoor de soorten nog beter te determineren zijn. De aangebrachte tabs en slimme indeling maakt navigeren nog makkelijker. Invasieve en giftige planten zijn duidelijk aangegeven.

Auteur is de Leidse plantkundige Leni Duistermaat, verbonden aan Naturalis Biodiversity Center en erelid van Nationaal Herbarium Nederland in Leiden. Ze promoveerde aan Universiteit Leiden en werkte als wetenschapper bij Stichting FLORON en voor het tijdschrift Tropical Ecology van Cambridge University Press.

Onno Rook is uitgever bij Noordhoff uitgevers in Groningen

