Lezing Henny Groenendijk afgelast

Nieuws:

Door: Redactie

De lezing die archeoloog prof. Dr. Henny Groenendijk op donderdagmiddag 22 oktober zou geven in Ons Centrum aan de Kerkstraat 2b in Haren is in verband met de recente corona-maatregelen tot nader order uitgesteld.

Henny Groenendijk was uitgenodigd door de Commissie Letteren om tijdens een ‘Broodje met …’ te spreken over wat er in de bodem van de voormalige gemeente Haren gevonden is en waar nog verder bodemonderzoek verricht zou moeten worden.