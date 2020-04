LifeLiner landde naast De Dilgt, een indrukwekkende gebeurtenis

Door: Redactie

Het blijft altijd een indrukwekkend gezicht en vooral een overweldigend geluid als de gele LifeLiner (bekend als traumaheli) overvliegt. Donderdagochtend rond 10.00 uur werden bewoners van ZINN locatie De Dilgt in Haren opgeschrikt door de wentelwiek, die onverwacht landde tussen de woongebouwen Mozart en Chopin.

Het medisch personeel was gekleed in beschermende kleding. Dat is een voorzorgsmaatregel die men deze weken neemt bij alle uitrukken. Het is tijdelijk een standaard-outfit en heeft dus niet te maken met de aard van het spoedgeval. Navraag bij woordvoerder Marloes Lok van ZINN leert dat het hier ging om een spoedeisende medische behandeling van een patiënt die verblijft op de revalidatieafdeling van De Dilgt. Na het verlenen van de nodige zorg kon de traumaheli het luchtruim weer kiezen en keerde terug naar de basis op Groningen Airport Eelde. De patiënt is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant archief