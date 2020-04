Lintjesregen daalt op twee Harenaars neer: Frits Kamminga hoort het nieuws in Maartenshof

Door: Redactie

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is besloten dat de geplande Lintjesregen op vrijdag 24 april a.s. toch moest doorgaan, zij het op een aangepaste wijze. In Haren werden Cees Niermeijer en Frits Kamminga verrast met een onderscheiding. Zij werden door burgemeester Koen Schuiling persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht.

De namen van de gedecoreerden zullen, net als in andere jaren, in een speciale editie van de Staatscourant op 24 april om 13.00 uur worden gepubliceerd. Om te voorkomen dat zij via de media moeten vernemen dat zij worden gedecoreerd, is de burgemeester verzocht om 24 april vóór 13 uur de gedecoreerden telefonisch te informeren dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen Koninklijk te onderscheiden. Dit zal burgemeester Koen Schuiling ook gaan doen, hij zal alle gedecoreerden bellen.

10 Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 3 mensen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van de 15 decorandi zijn 4 vrouw en 11 man. De jongste decorandus is 55 jaar en de oudste is 79 jaar oud.

Eén van de twee Harense ridders is Frits Kamminga (59), werkzaam bij de gemeente Groningen, maar natuurlijk vooral bekend van gemeente Haren en de maatschappelijke functies, die hij in dat dorp vervult. Frits Kamminga is enkele maanden geleden getroffen door twee hersenbloedingen en zijn toestand was eerst zeer zorgelijk. Hij verblijft nog steeds in verpleeghuis Maartenshof in Groningen, waar hij vrijdag door de burgemeester werd gebeld (met beeld) met het heuglijke nieuws. Kamminga hoorde het in bescheiden stilte aan. Even later werd hij in zijn rolstoel voor het raam bij het terras van Maartenshof geplaatst, waar zich vrienden en familie hadden verzameld om hem door het glas heen te feliciteren. Dat leverde een ontroerende ontmoeting vol symboliek op.

De Harenaars

De heer F. (Frits) Kamminga (59)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2005 is de heer Kamminga secretaris van het 4 mei Comité Haren.

Hij is degene die de contacten legt en onderhoudt met de verschillende lagen in de samenleving en de uitbreiding daarvan. Door zijn inzet zijn nu de scholen in Haren (basis-, middelbaar en speciaal onderwijs) betrokken bij de herdenking van 4 mei in Haren en ook scoutinggroep Haren draagt haar steentje bij.

Vanaf ongeveer 1985 is de heer Kamminga in diverse functies actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging v.v. Gorecht. Op 1 mei 1982 is hij lid geworden als voetballer en vanaf 1985 zet hij zich in als vrijwilliger. Zo is hij 6 jaar jeugdleider bij de jeugdteams geweest. In de jaren ’90 is hij jarenlang voorzitter van de Technische Commissie geweest en van 1997 tot 2005 was hij voorzitter van het bestuur van v.v. Gorecht.

De club was in 30 november 2002 in zak en as toen het clubhuis aan de Oosterweg afbrandde. Dankzij de daadkracht en stimulerende rol van de heer Kamminga richting de vrijwilligers, kon op 25 november 2003 het vernieuwde clubhuis heropend worden. In de jaren daarna is hij intensief betrokken geweest bij de verplaatsing van de clublocatie. Op dit moment is hij voorzitter van de Vriendenclub van v.v. Gorecht en gewaardeerd klankbord voor het huidige bestuur.

De heer C.J. (Cornelis) Niermeijer (72)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Niermeijer heeft zich ruim 30 jaar ingezet als penningmeester van het bestuur van Steunstichting H.D. Gyot. Mede dankzij zijn inzet kan de Steunstichting steun verlenen aan de Stichting Koninklijke Kentalis en via enkele zogeheten naamfondsen (financieel) bijdragen aan de bevordering van de dovencultuur in Nederland en aan het vergroten van de kansen van dove mensen op de arbeidsmarkt. De Steunstichting maakt het ook mogelijk een opleiding te volgen aan de enige universiteit te wereld waar gebarentaal de norm is voor dove jongeren: Gallaudet University te Washington DC.

Vanaf 2001 beheert de heer Niermeijer het vermogen van het Roode of Burgerweeshuis te Groningen, als penningmeester van het bestuur. Sinds ongeveer 50 jaar geleden de laatste wees het weeshuis heeft verlaten, draagt het weeshuis in de provincie Groningen onder meer financieel bij aan de aanschaf van vervoersmiddelen voor gehandicapte kinderen, aan vakanties van kinderen uit arme gezinnen, het (opnieuw) inrichten van schoolpleinen, de inrichting van dorpshuizen, aan sportevenementen voor de jeugd, aan congressen voor studenten en ga zo maar door. De heer Niermeijer beheert op voortreffelijke manier het vermogen, met als resultaat dat het weeshuis jaarlijks subsidies kan verstrekken. Bij besluitvorming hiervan speelt hij een belangrijke rol.

In 2006 is de Rabenhaupt Stichting opgericht en vanaf dat moment is de heer Niermeijer penningmeester binnen het bestuur. Hij heeft zich zeer ingespannen bij het beheer en de verwerving van de geldmiddelen die het de Rabenhaupt Stichting mogelijk moet maken zijn doelstelling, onder meer het ondersteunen van activiteiten die zorgdragen voor de ontspanning van (meervoudig) gehandicapten, concreet te realiseren. Rabenhaupt Stichting organiseert elk jaar, voorafgaande aan de viering van Groningens Ontzet, een feestmiddag voor ettelijke honderden mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Een traditie die al sinds 1983 bestaat. De deelnemers aan deze feestmiddag verblijven in woongemeenschappen in de gemeente Groningen of bezoeken scholen voor speciaal onderwijs in de Stad. Zonder de subsidie van deze stichting was het niet mogelijk geweest dit te organiseren.