Locatie Nescio Hotel door Frans Kappenburg verkocht

Door: Redactie

De restanten van het Nescio Hotel (voorheen Motel Postiljon) aan de Emmalaan in Haren zijn onlangs door Frans Kappenburg verkocht aan projectontwikkelaar MWPO in Groningen en vastgoedbelegger Wijnand van Smeden.

Het hotel, gebouwd in 1970, was nabij de snelweg A28 een begrip. De glans ging er in de jaren 90 een beetje af, vooral toen het werd ingelijfd door de Accor Groep en de naam Mercure Hotel kreeg. Jaren later kocht Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels het en probeerde het hotel in de oude glorie te herstellen. Dat is niet gelukt. In 2018 kocht Frans Kappenburg het gehele complex met de bedoeling er appartementen en een nieuw hotel te bouwen. In de tussentijd verhuurde hij het gebouw aan Fred Dalebout van de Martini Hotel Group en Peter Gosselaar. Die doopten het in Nescio Hotel, maar dit ging in april 2020 failliet. Kappenburg verhuurde daarna de gebouwen aan het Coa die er vluchtelingen met Covid-19 ging onderbrengen. In 2022 vertrok het Coa en werd de gemeente de huurder om er 120 vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten. Die situatie bestaat nu nog.

Vrij onverwacht heeft Frans Kappenburg besloten de geplande ontwikkeling te verkopen. Binnenkort publiceren we een interview met de nieuwe eigenaren om te horen wat hun plannen zijn met deze bekende locatie.



Frans Kappenburg