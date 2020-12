Lokale omroep OOG wil mensen verrassen met uw tips

Door: Redactie

De lokale omroep van Groningen, OOG, kijkt deze kerst naar Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren om. In dit bijzondere jaar gaat het radioprogramma Haren Doet bijzondere mensen in het zonnetje zetten door het uitdelen van kersttulbanden. Mensen uit de voormalig gemeente Haren kunnen iemand opgeven waarvan zij vinden dat die wel een extra lekkernij voor de kerst verdient

Kerstgevoel in huis brengen

De corona crisis heeft impact op de manier waarop de kerst wordt doorgebracht. Het wordt kleinschaliger met minder vrienden en familie om ons heen. Om het kerstgevoel toch in huis te brengen komt OOG in actie tijdens een speciale kerstuitzending van Haren Doet, op zaterdag 19 december tussen 11:00 uur en 13:00 uur uitgezonden op OOG Radio.

Haren Doet gaat over alles wat zich afspeelt in de voormalige gemeente Haren. Tijdens de uitzending wordt er uitgebreid aandacht besteed aan kerst met muziek, gebeurtenissen en een verslag van het rondbrengen van de kersttulbanden.

Meld iemand aan die een kersttulband verdient

OOG vraagt mensen om kennissen, buren, familieleden, collega’s en anderen die wonen of werken in de omgeving van Haren en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, aan te melden via de Facebookgroep van Haren Doet. Van alle aanmeldingen maakt de omroep een selectie Op basis daarvan gaan verslaggevers deze mensen bezoeken en ze blij maken met een kersttulband als lekkers voor op de kersttafel.

Het maakt niet uit wat de reden is dat iemand verrast kan worden deze kerst. Misschien ken je iemand die een zwaar jaar heeft gehad, zich heeft ingezet voor een ander of gewoon al een tijdje weinig familie over de vloer heeft gehad. Hoe dan ook, alle verhalen zijn welkom. Iemand aanmelden voor de kerstuitzending kan via de Facebookgroep van Haren Doet, bereikbaar via www.facebook.com/groups/HarenDoet en vul ons aanmeldformulier in. Of via het e-mailadres harendoet@oogradio.nl.