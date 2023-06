Luister nu naar de Tafel van Haren (juni 2023), de talkshow over Harense onderwerpen.

Door: Redactie

Aflevering juni van seizoen 2023 van de Tafel van Haren, vanuit de Dickensroom in Het Clockhuys te Haren.

Met deze maand:



Voorgerecht (vanaf ): Silke Jonkman deed ooit voor de lol mee aan de 4 Mijl, maar probeert zich nu te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Hoofdgerecht (vanaf ): Daphne de Haan over de zorgen van ondernemers over de reclamebelasting. Wethouder Mirjam Wijnja licht de belasting toe.

Tussendoortje (vanaf ): Ewoud Zwarts vertelt over het nieuwe talentenfestival Harfest

Met muziek van Johannes van Timmeren en gedichten over Haren.

Wil jij ook graag optreden of heb je een mooi verhaal? Stuur ons een bericht op detafelvanharen@gmail.com.

Luister nu: