Man ‘niet lekker’ door gaslucht Boterbloemweg

Door: Redactie

Voor de tweede keer op een dag moest de brandweer uitrukken voor een vreemde gaslucht in de wijk Oosterhaar. Donderdag om 20.15 uur werd men opgeroepen aan de Boterbloemweg. Daar was een bewoner in slaap gevallen en met een ‘naar gevoel’ wakker geworden door de penetrante lucht, wellicht gas.

De brandweer is ter plaatse en heeft enkele woningen ontruimd. Nadere informatie ontbreekt. De afgelopen nacht kwam een soortgelijke melding van de Wederikweg.

Foto’s bovenaan en hieronder: 112Groningen/Haren de Krant J. Lameris

Foto onderaan: Matthieu Slagman