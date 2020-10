Nieuws:

Maandagavond heeft een man van 22 jaar uit Tynaarlo een politieagent op het gezicht geslagen. Dat gebeurde nadat de man aan de Kaapsebaan was staande gehouden. Hij was in een auto onderweg, nadat eerder op de avond zijn rijbewijs was ingenomen door de politie wegens gevaarlijk rijgedrag.

Toen de politie hem weer zag rijden werd hij aangesproken, met zijn agressieve reactie als gevolg.

Bron: DvhN