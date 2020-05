Mandy Nijboer wint online talentenjacht Martiniplaza

Nieuws:

Door: Redactie

Op 3 april lanceerde MartiniPlaza een online talentenjacht. Iedereen die de sterren van de hemel zingt of op prachtige wijze een instrument kan bespelen, werd opgeroepen mee te doen. De hoofdprijs? Een optreden in het voorprogramma van de Edwin Evers Band, met The Originals.

Mandy Nijboer winnaar

Mandy Nijboer stuurde het nummer Stay van Sugarland in. Met een actieve campagne onder haar achterban wist zij maar liefst 1679 stemmen te verzamelen en is daarmee de winnaar van de talentenjacht. De tweede en derde prijs gaan naar Julia Lefers en Nienke Bak.

Groot succes

De organisatie is blij met de respons op de talentenjacht. Met tientallen inzendingen is duidelijk dat Groningen en omgeving barst van het talent. “Hoe jammer is het dat dit talent nu allemaal thuis zit in deze crisis? Daar wilden wij wat aan doen” aldus de organisatie. “Dat dit project zo’n succes is geworden smaakt naar meer. We gaan dan ook kijken hoe we mensen kunnen blijven stimuleren vanuit huis met muziek of theater bezig te laten zijn”.

Meer dan 4200 stemmen uitgebracht

Op 30 april maakte de jury bestaande uit Willem de Kok (directeur MartiniPlaza), Annerie Knol (programmeur MartiniPlaza Theater), Karin Noeken (regisseur, artistiek leider van Theater de Steeg en bekend van cabaretformatie Vrouw Holland) en Erwin de Vries (tekstschrijver/zanger) een Top 10 bekend. Vervolgens hebben de artiesten zelf stemmen verzameld door zoveel mogelijk mensen hun inzending te laten liken. In totaal zijn er meer dan 4200 stemmen uitgebracht.

Voorprogramma Edwin Evers Band

De winnaar staat in het voorprogramma van de Edwin Evers Band en zingt haar nummer met The Originals. De tweede en derde prijs bestaan uit een VIP Theaterarrangement en een Donar Slam-Dunk VIP Arrangement.