Marja (89) uit Haren vangt thuis vluchtelingen op

De 89-jarige Harense Marja* is ruimdenkend. Ze stelt kamers in haar woning in Haren beschikbaar voor asielzoekers als overbrugging tussen het AZC en een eigen woning. Zij regelde dit via de organisatie Takecarebnb. In Haren, het dorp met grote huizen en een welvarende bevolking, heeft de organisatie slechts één particuliere opvangplek.

Marja: “Juist nu het asielbeleid een gigantisch probleem is, zien veel mensen het als een ver-van-mijn-bed show. Men is geneigd de nadelen te zien, zoals overlast of gebrek aan privacy en ziet de voordelen over het hoofd, zoals hulp in huis of oplossen van eenzaamheid. Twee grote problemen, zorg voor ouderen en asielvraagstuk, kun je helpen oplossen door iemand in huis te nemen.”

In Haren de Krant van september 2023 (die wordt verspreid tot 28 september) leest u haar verhaal.

*Marja is een gefingeerde naam.