Meester Boulanger Haafs zet met The Burger Company bezorglijn voor oliebollen op

Door: Redactie

Ondernemers zijn creatief en flexibel. Dat geldt ook voor Wilfred en Petra Haafs uit Haren. Hun oliebollenverkoop leidt ieder jaar op 30 en 31 december tot files op het Raadhuisplein. Je zou het ‘sociale filevorming’ kunnen vormen, want dorpsgenoten evalueren tijdens het wachten altijd het jaar dat achter hen ligt. En juist dat zal dit jaar niet kunnen.

Naar wij vernemen gaat bakkerij Haafs een bezorglijn voor de stad Groningen opzetten voor oliebollen. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet met de bezorgers van The Burger Company. Haafs levert dat bedrijf al broodjes en één telefoontje was genoeg om het plan voor de bezorglijn te smeden. naast deze stadsservice is er altijd nog www.bakkerijhaafs.nl voor het bestellen van oliebollen. Die kunnen in Haren worden bezorgd, maar ook worden afgehaald in de winkels.

Voor deze service is een website geopend: haafsoliebollen.nl

Foto: zo ziet het er andere jaren uit…