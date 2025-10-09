Met pensioen: De man die Jumbo in Haren een gezicht gaf

Door: Redactie

Emmen 1973. Door de straten rijdt een SRV-wagen met aan boord een knul van 15 jaar met grote interesse voor het werk van de rijdende kruidenier. Het is zijn eerste baantje en daar slaat de eeuwige vonk over. Deze jongen was Ger Pesman, die 52 jaar later afzwaait bij Jumbo aan de Kroonkampweg in Haren.

‘Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn’ (Liefde van Later, Herman van Veen). Ger Pesman is na 52 jaar nog steeds enthousiast over dit vak. Zijn loopbaan ging van die SRV-wagen via Super de Boer naar Jumbo, waar hij de ruimte kreeg om te groeien in zijn vak. Hij werd winkelmanager bij Maripaan Groep die Jumbo-winkels in onze regio exploiteert. In 2013 gaf hij de eerste ‘gele winkel’ in Haren een gezicht, bestierde een paar jaar later ook tijdelijk de nieuwe winkel aan het Anjerplein. In november valt het doek en gaat hij met pensioen.

In Haren de Krant van 21 oktober staat een portret van Ger Pesman die vertelt hoe hij al die jaren de Harense Jumbo heeft geleid.