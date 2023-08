Met spoed chauffeurs gezocht voor twee dagen KunstKriebels

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar organiseren vrijwilligers weer een creatieve vakantieweek voor kinderen uit Haren en Groningen die niet de kans krijgen op vakantie te gaan. Voor 22 en 23 augustus zoekt men met spoed chauffeurs, die kinderen willen vervoeren naar Noorderzon.

Van 21 tot en met 25 augustus biedt men de kinderen dagelijks creatieve workshops aan onder begeleiding van professionele kunstenaars, ambachtslieden en koks. Daarnaast wordt er dagelijks vers eten door de kinderen bereid, onder andere met voedsel van de Voedselbank en de zelfoogsttuin van Stichting Sociaal en Vitaal.

Chauffeurs gezocht

De organisatie zoekt vrijwillige chauffeurs/begeleiders voor dinsdag 22 en woensdag 23 augustus om kinderen naar Noorderzon te brengen. Zij hebben vrijkaartjes gekregen en willen de kinderen graag een theaterervaring bieden.

Wat houdt het in?

Om 13.15 uur vertrek vanaf de Biotoop Haren (met 3 of 4 kinderen in eigen auto)

Om 14.00 uur voorstelling met de kinderen meekijken, ijsje eten en om 16.00 uur terug naar de Biotoop. Er is om 12.30 uur de mogelijkheid om mee te eten met KunstKriebels bij de Kas.

Kilometervergoeding mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectcoördinator Yanick Vervuurt via stichtingkunstkriebels@gmail.com

Of bel nu: 06 39 44 1301

Voor meer informatie over KunstKriebels zie www.kunstkriebels.com

Fondsen die KunstKriebels ondersteunen zijn:

Emmaplein Foundation

Voedselbank

Postcode Loterij Buurtfonds

Ter Schouw van Sanen Stichting

Stichting de Gouden Schakel

Stichting Leergeld

Gemeente Groningen