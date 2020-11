Meteoriet boven Haren gezien?

Nieuws:

Door: Redactie

De redactie ontving vrijdagavond een melding over een heldere meteoriet, die zich met een lange staart liet zien boven de regio Haren.

De melder stond nabij het Raadhuisplein en zag de staart enkele tellen oplichten in het noorden.

Hebben meer mensen dit natuurverschijnsel waargenomen?

Wie weet of er resten in de buurt op aarde zijn gestort?

Wat is een meteoriet?

Een meteoriet is het deel van een meteoroïde of planetoïde dat op de aarde inslaat na vanuit de ruimte door de atmosfeer te zijn gevallen. Tijdens de tocht door de dampkring wordt het materiaal sterk afgeremd en zeer heet. Dit kan als een meteoor te zien zijn. In wezen is een meteoriet puin uit de ruimte. (Bron: wikipedia)