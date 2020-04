Mijmeren over de goeie ouwe tijd in dorpsfilm Haren (1955) op PodiumTV. Kijk hier!

Door: Redactie

Sinds gisteren is er een goede reden om de internet TV-zender Podium TV (www.podiumtv.nl) eens vaker op te zoeken. De redactie trapte af voor een serie van oude dorpsfilms met een rolprent van 33 minuten over het dorp Haren in 1955.

De film is duidelijk gesponsord door enkele Harense ondernemers van destijds, want er is ruim aandacht voor o.a. Wierenga’s bouwbedrijf, Wasserij Bouwman en Radio Bruining. Maar ook zijn er prachtige plaatjes te zien van kruidenier B. Wakker. Verder toont de film de opening van de Kroonkampschool, beelden van de Tuindorpschool, Openbare Lagere School en School met den Bijbel (Kerkstraat). Ook zijn er veel straatbeelden te zien, o.a. Dilgtweg, Lokveenweg en natuurlijk het centrum van Haren. Ronduit oogverblindend mooi zijn de kolossale auto’s die tanken bij ‘Haren Vooruit’ aan de Kerkstraat. De film laat ook beelden zien van gebouwen die er niet meer zijn, zoals Hotel van der Woude (nu ABN AMRO) en Biologisch Centrum. Wie de beelden ziet van Huize Avondlicht zal zich verwonderen over de gebouwen, die bijna leken op een paleis. Echter, wat opvalt is dat ook heel veel locaties nog erg lijken op 2020. De beelden in het Boeremapark zouden (afgezien van de muziekkoepel) nu gemaakt kunnen zijn, net als Huis de Wolf.

Voor veel mensen zullen de plaatjes van het Paterswoldsemeer een feest der herkenning zijn. Grote hoeveelheden zeilboten en zwemmers. En wat te denken van Sassenhein, die schoonheid van toen is er nu nog steeds.

Het bekijken van de film maakt eens te meer duidelijk, dat onze generaties slechts passanten zijn. Haren is ons tijdelijk thuis, zoals dat ook gold voor generaties die ons voorgingen. Zij maakten zich druk voor een mooi dorp zoals we dat nu nog steeds doen en zoals onze kinderen en kleinkinderen straks zullen doen.

PodiumTV is een internetzender met veel regionale cultuur. Bekijk de film over Haren hier: https://www.podium.tv/nl/202004110930/films-van-toen/films-van-toen/plekjes-uit-het-noorden