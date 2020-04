Mikkelhorst start cadeaubonnen-actie

Nieuws:

Door: Redactie

Zorgboerderij Mikkelhorst is gestart met een actie, waarin mensen cadeaubonnen kunnen kopen, die vervolgens thuis worden bezorgd. Fafany Koopmans van Mikkelhorst zegt: “De Mikkelhorst-Cadeaubon is leuk om te geven, leuk om te krijgen, als bedankje voor al die hardwerkende werknemers of collega’s. Om mensen te laten weten dat ze gewaardeerd worden. Of voor je vrienden of familie die je nu al heel lang niet kunt bezoeken. Of voor moederdag. Een gebaar dat we aan elkaar denken en een lichtpuntje voor als deze quarantaine weer voorbij is. En dan fijn weer naar de Landwinkel, de Theeschenkerij en de Pluktuin.”



Hoe werkt het?

Er zijn losse bonnen van 10,00 en van 20,00 euro. Met cadeauverpakking en Mikkelhorst-mok erbij kan ook, dan komt er 5,00 euro extra bij. De producten worden aan huis afgeleverd en kunnen contactloos met mobiel pinapparaat afgerekend worden.

De cadeaubonnen zijn te bestellen bij : f.koopmans@mikkelhorst.nl