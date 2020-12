Morgen is de laatste dag dat u kunt stemmen op Groene Parel

Nieuws:

Door: Redactie

Bij het gebiedsteam Haren lag van het college de vraag om te onderzoeken wat de inwoners van het gebied Haren vinden van hun woon- en leefomgeving. Hiervoor was door het gebiedsteam een plan gemaakt om met inwoners aan tafel te gaan en in de verschillende dorpen en buurten hierover in gesprek te gaan. In maart bleek deze manier om de informatie van de inwoners te krijgen niet meer mogelijk. Samen met een groep ambassadeurs uit het gebied Haren is er daarna voor gekozen dit onderzoek verder online te houden. In een bijeenkomst met de ambassadeurs werd de naam ‘Groene Parel’ voor dit project gekozen.

Het online onderzoek is gedaan via de website Stemvan.Groningen.nl. Op deze plek konden inwoners uit het Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen hun ideeën kwijt. Voor het jaar 2020 is er € 35.000 beschikbaar om ideeën uit te voeren. In totaal zijn er 89 ideeën ingebracht. Hierdoor is een mooi beeld ontstaan wat voor de inwoners van dit gebied belangrijk is. Na onderzoek over de haalbaarheid waren er 23 ideeën waarop de inwoners hun stem op kunnen uitbrengen. Er kan nog gestemd worden tot en met 8 december.

Op 9 december gaat dorpenwethouder Philip Broeksma de indiener van het idee waarop het meest is gestemd persoonlijk feliciteren.

Na 9 december worden zo snel mogelijk de ideeën uitgevoerd die de meeste stemmen hebben gekregen.