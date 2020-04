Motorrijder ernstig gewond op Rijksstraatweg na aanrijding

Door: Redactie

Zaterdagavond tegen 19.15 uur is een motorrijder in botsing gekomen met een auto en daarbij ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Rijksstraatweg in Haren ter hoogte van de Essteeg.

De opgetrommelde traumaheli hoefde niet te landen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie zal, vanwege de ernst van het incident, uitvoerig de toedracht onderzoeken.

Foto’s: J. Lameris, 112Groningen/Haren de Krant