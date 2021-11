Niet alle bewoners Onnerweg eensgezind over verkeersremmers: ‘Laat de weg zoals die is.’

Door: Redactie

Niet alle bewoners van de Onnerweg in Haren ervaren overlast door auto’s die te snel rijden. Dat zegt Bert Oldeman, één van hen.

De gemeente plaatste onlangs verkeersremmers, omdat al jaren door aanwonenden wordt geklaagd dat er te snel wordt gereden op de Onnerweg. Wat Oldeman en een groep buurtgenoten betreft heeft de gemeente de maatregelen genomen op basis van verkeerde informatie. Hij zegt: “Te hoge snelheid is niet de beleving van alle bewoners, maar heeft er wel toe geleid dat de gemeente op grond van verkeerde signalen obstakels op deze weg heeft geplaatst, met als gevolg veel stoppend en optrekkend verkeer en dus meer lawaai en uitstoot.”

Volgens Bert Oldeman en de buurtgenoten wordt de situatie er niet veiliger op: “Ook veel fietsers, met name schooljeugd, fietsen naast elkaar links en rechtsom om deze obstakels waardoor het gevaar op ernstige aanrijdingen tussen auto en fietser sterk toeneemt. De Onnerweg is al sinds jaar en dag een doorgaande weg en een belangrijke verbinding voor de bewoners van de buitendorpen Onnen en Noordlaren naar het hart van ons mooie dorp. Een groot deel van de bewoners, die hier al 40 tot 50 jaar wonen, hebben nog nooit een ongeluk op deze hoofdweg meegemaakt en vinden dat als je een huis koopt aan een doorgaande weg je niet moet klagen over verkeersdrukte. Zij willen de Onnerweg graag houden zoals hij altijd was, een mooie groene doorgaande weg zonder obstakels en geschikt voor iedere verkeersdeelnemer.”

De gemeente is van plan om binnen enkele jaren de weg opnieuw in te richten en daarbij verkeersremmende maatregelen te nemen, zo heeft Oldeman begrepen. Hij wil met de gemeente in gesprek om te voorkomen dat de Onnerweg een soort woonerf wordt.