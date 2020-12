Nieuwe bedrijvenvereniging opgericht in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Dorpsfonds Haren en Ondernemend Haren hebben zich op verzoek van de gemeente Groningen vereniging in een nieuwe vereniging: Bedrijvenvereniging Haren. Daarbij hebben zich ook de actieve agrarische bedrijven in Haren aangesloten. “Dankzij deze nieuwe vereniging blijft Haren recht houden op geld van de gemeente om het ondernemersklimaat te stimuleren”, zegt Henk Broekema, voorzitter van Ondernemend Haren.

Huidige situatie

Dorpsfonds Haren beheerde tot nu toe gemeentegeld (ongeveer 140.000 euro per jaar) voor marketing van het dorp Haren. En Ondernemend Haren behartigt al sinds 1926 directe belangen van winkels en bedrijven door het organiseren van acties en evenementen (met geld van contributies van leden). Na de fusie dreigde het Dorpsfonds haar invloed op het ‘Groningse geld’ te verliezen, omdat Haren zou zijn aangewezen op het centrale ondernemersfonds in Groningen (Het Fonds). “Dan weet je niet of je nog aan je trekken komt voor Harense activiteiten”, zegt Henk Broekema. “Dat wilden we voorkomen.”

Harens geld

De vraag was nu hoe Harense bedrijven aanspraak kunnen blijven maken op gemeentegeld zonder achteraan te hoeven sluiten in de rij bij Het Fonds in de stad. “De gemeente adviseerde daarvoor een overkoepelende vereniging in Haren op te richten”, zegt Broekema. “Daarin moesten de belangen van zowel het Dorpsfonds als Ondernemend Haren worden gewaarborgd. Voorwaarde was wel dat er ook agrarische bedrijven bij betrokken zouden worden. Dat vonden we een goed advies en we wilden er graag aan meewerken.”

Nieuwe vereniging

Deze maand is de nieuwe Bedrijvenvereniging Haren opgericht. Vanaf 2021 kan men aanspraak maken op ongeveer 140.000 euro om ‘het ondernemersklimaat in Haren te stimuleren’. Het voormalige Dorpsfonds Haren zal zich vermoedelijk blijven richten op marketing van Haren en Ondernemend Haren vooral op (centrum-)evenementen en netwerken. Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten na 1 januari worden gericht aan de nieuwe vereniging, waarvoor Ondernemend Haren de voorzitter levert. Dat is dus Henk Broekema, notaris en Harenaar. Het bestuur bestaat uit Ondernemend Haren (3), Dorpsfonds Haren (2) en nog twee agrarische ondernemers.



‘Hobbel’

Het fonds in Groningen heeft jaarlijks een budget van ruim 1 miljoen. Als ‘Haren’ om geld vraagt, moet eerst het bestuur van de nieuwe bedrijvenvereniging groen licht geven en daarna het bestuur van het Groningse fonds. Pas dan wordt het geld naar Haren overgemaakt. “Dat is niet anders. Het is een tussenstap, die niet alleen voor Haren geldt, maar voor alle ondernemersfondsen”, verklaart Broekema de bureaucratische ‘hobbel’. Per saldo denkt hij dat Haren door het oprichten van de vereniging duurzaam kan beschikken over een vast bedrag uit Het Fonds in Groningen. “En dat is precies waar het ons om ging.”