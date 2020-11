Nieuwe duurzaamheids-club in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren zijn al verschillende initiatieven ontplooid om duurzaamheid te bevorderen. Duurzaam Haren, Zonneweide Glimmen en Energiek Maarwold zijn voorbeelden. Vorige maand is er weer een groep aan toegevoegd: Stichting Haren Energiek en Duurzaam.

Voorzitter Henk Wolters: “We zijn opgericht door een aantal gemotiveerde, goed opgeleide en deskundige vrijwilligers (energiecoaches). Deze coaches komen op uw uitnodiging gratis bij u thuis langs, om u met hun kennis uitgebreid te informeren over de mogelijkheden om uw woning duurzamer te maken. Hun kennis ligt op de terreinen: zonnepanelen, woningisolatie, warmtevoorziening (warmtepompen), etc. Ook kunnen zij met een warmtecamera de warmtelekken aan de buitenkant van uw woning opsporen.” Deze stichting stelt zich dus vooral op als adviseurs voor inwoners van Haren. Dit vrijwilligersinitiatief komt direct voort uit de Groninger beleidsvoornemens die beschreven zijn in de gemeentelijke nota: Groningen energie-neutrale stad 2035. En is een vervolg op Oosterhaar Energiek. Twee bestuursleden komen voort uit de “Stichting Paddepoel Energiek”. Voor informatie: Henk Wolters henk@harenenergiekenduurzaam.nl.