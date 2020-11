Nieuwsgierige mensen weggestuurd bij Covid-opvang Haren

Nieuws:

Door: Redactie

In het weekend hebben verschillende nieuwsgierigen het terrein van het voormalige Postillion Hotel aan de Emmalaan betreden om een glimp op te vangen van de tijdelijke bewoners.

Op dit moment verblijven zo’n 50 mensen in de tijdelijke opvang. Volgens een woordvoerder van de Coa begaven mensen zich op privéterrein en ook te dichtbij looproutes waar personeel in beschermende kleding besmette zaken afvoeren. Ze zegt dat de mensen geen kwade bedoelingen hadden, maar dat het niet handig is om naar het gebouw toe te komen.