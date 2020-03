Notarissen en advocaten direct met chat bereikbaar voor ondernemers met crisisvragen

Nieuws:

Door: Redactie

PB ondernemersdesk laat weten dat men direct antwoord kan geven op juridische ondernemersvragen (via chat).

PlasBossinade is makkelijk en snel bereikbaar, belooft men. Men biedt ondernemingen, overheden en instellingen de PB ondernemersdesk aan. U kunt al uw juridische vragen aan professionals stellen via de chat.

U hoeft zich niet speciaal in te schrijven voor een online spreekuur of webinar. Frouke van Laar: “Onze professionals geven je altijd direct, kosteloos en geheel vrijblijvend advies. Juist in spannende tijden. Dus stel gerust ook al je corona gerelateerde vragen. Voor ons zijn crisissituaties – hoe wrang dat ook klinkt – business as usual.”

‘Onderscheid tussen goede kantoren in advocatuur en notariaat zit niet meer alleen in kwaliteit. Communicatie en snelheid zijn minstens zo belangrijk’, aldus managing partner Peter Fousert. ‘We willen graag dat mensen tevreden zijn over onze dienstverlening. De PB ondernemersdesk geeft de ondernemer makkelijk toegang tot onze juridische kennis.’

PlasBossinade heeft al jaren ervaring met deze laagdrempelige manier om via chat snel een antwoord te bieden waarmee men verder kan. Peter Fousert: ‘We merken dat ondernemers in spannende tijden extra behoefte hebben om hun vragen even met ons te delen. Even sparren was al heel laagdrempelig, het is nu ook heel nodig.’

Vrijblijvend en kosteloos

De PB ondernemersdesk is kosteloos beschikbaar voor ondernemingen, instellingen en overheden. Om een chat te starten klikt u op het chatvenster op www.plasbossinade.nl en kunt u direct uw zakelijke vraag stellen aan een van de advocaten of notarissen.