Door: Redactie

Aan de Rijksstraatweg in Haren, ter hoogte van huisnummer 233, is een boom omgewaaid en kwam op de rijbaan terecht. Daarom werd de brandweer opgeroepen.

Rond half 11 zaterdagavond was de brandweer ter plaatse om de boom in stukken te zagen en af te voeren.De weg werd enige tijd afgezet. Om de klus te klaren was een hoogwerker nodig van de brandweer in de stad.

Foto J.Lameris 112Groningen – Haren de Krant