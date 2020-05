Online dammen kan iedere donderdag

Door: Redactie

Vandaag vindt om half vier het eerste grote Fitter Brein online damtoernooi plaats. Het toernooi is voor iedereen, het is gratis en er zijn prijzen te winnen. Gezelligheid en spelplezier staan voorop bij DamDonderdag, dat voortaan iedere donderdagmiddag plaatsvindt. Aanmelden kan vanaf nu via fitterbrein.nl/agenda/dam-donderdag-martinizorg. Fitter Brein is een samenwerking van Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Gezelligheid én fitte hersenen

Met stip op één staan gezelligheid en spelplezier, maar bijna even belangrijk is het trainen van je brein. Volgens Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, is dammen een perfecte oefening voor een fitter brein: ‘Bij dammen moet je flexibel denken, je moet vooruit plannen en pienter handelen. Al deze zogenaamde cognitieve hersenfuncties zijn heel belangrijk: ze houden je scherp, slim en zorgen ervoor dat je hersenen gestimuleerd worden. En dat geldt niet alleen bij dammen. Ook in het dagelijks leven komen ze van pas.’

Ook fanatiek dammer Zainal Palmans, coördinator van Fitter Brein, kent de voordelen. Hij wil een breed publiek trekken voor de online DamDonderdag. ‘Dammen is een middel om jong en oud met elkaar te verbinden. En het mooie is dat iedereen kan het kan leren. De regels zijn vrij simpel. Dat wil niet zeggen dat dammen makkelijk is, want er komt veel bij kijken. Je hersenen worden goed aan het werk gezet.’

Aanmelden is gemakkelijk en gratis

Vanaf nu kun je elke donderdag meedoen met het toernooi. Het duurt van 15:30 tot 17:30.

De wedstrijden vinden plaats op het online damplatform lidraughts.org.

Voor alle informatie en je aanmelding ga je naar fitterbrein.nl/agenda/dam-donderdag-martinizorg