Online vragen stellen over oud-Haren op 17 december

Door: Redactie

Voorzitter van de Harense Historische Kring Old Go, Eppo van Koldam, verdiept zich al vele jaren in de Harense geschiedenis en wijdt daar onder meer columns aan. Op donderdag 17 december staat het volgende virtuele Broodje met … in het teken van die plaatselijke historie. Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u ‘alles’ wat u over Haren wilde weten en nooit hebt kunnen vragen, aan de weet komen.

Van Koldam staat open voor al uw vragen over het verleden van Haren tijdens een ‘historische apenkooi’ en put daarbij uit zijn enorme kennis over de oude gemeente Haren. De digitale bijeenkomst zal via Microsoft Teams verlopen. Deelname is gratis. Deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen, maar ook al van tevoren vragen indienen via geboektinharen@gmail.com. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een deelnamelink met instructies en de vergaderetiquette. Henk Boomker zal het gesprek met Eppo van Koldam tijdens deze apenkooi leiden en ook de al eerder ingediende vragen voorleggen.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Broodje met Eppo van Koldam, ‘Historische apenkooi over Haren’

Donderdag 17 december 2020, 12.00-13.00 uur.

Aanmelden is noodzakelijk via

Eppo van Koldam