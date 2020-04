Ook Harense cultuurprojecten kregen geld van het Prins Bernhard Cultuur Fonds

Nieuws:

Door: Redactie

Afdeling Groningen van het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 40 projecten voor ruim € 118.000. Dat is gunstig nieuws is lastige tijden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Groningen heeft in het eerste kwartaal van 2020 € 118.086 toegekend voor 40 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen. Daarbij zijn ook Harense initiatieven. Het gaat om Stichting de Boskamer, die een Kinderfestival gaat organiseren (2000 euro) en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse voor een project over Middeleeuwse Mirakelen in Klooster en Kerk.

Nieuwe aanvragen zijn welkom

In de vergadering van 22 juni 2020 behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Groningen nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Zie www.cultuurfonds.nl (doorklikken naar de afdeling Groningen).

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen.