Oorzaak foute Diftar-nota’s boven water. Brief op komst aan Harenaars.

Door: Redactie

Woordvoerder Linda van Leeuwen van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) vindt het voor de inwoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren allemaal erg vervelend. Ze ontvingen deze dagen een nota met een rekenfout in hun nadeel. Het betrof de afrekening voor het ophalen van afval in 2019.

Het werd dit weekend bij veel mensen direct duidelijk, dat de optelsom van het aantal kilo’s niet klopte. Daardoor werden tientallen en soms honderden kilo’s teveel in rekening gebracht á 20 cent. Linda van Leeuwen zegt dat per abuis de kilo’s van januari, februari en maart dubbel zijn geteld. “Het gaat hier niet om een fout van de gemeente. Binnen ons proces is er gewoon een foutje gemaakt met grote gevolgen.”

Het NBK gaat zo snel mogelijk een brief sturen aan alle gedupeerden. Daarin staat welk bedrag in mindering wordt gebracht, samen met een nieuw betaalverzoek. Mensen die al hebben betaald krijgen de brief ook en zullen het teveel betaalde op hun rekening teruggestort krijgen.

Mea Culpa NBK

Van Leeuwen heeft in de media ook gezien dat mensen argwanend zijn geworden door deze situatie. “Ik heb daar wel begrip voor, want je moet erop kunnen vertrouwen, dat de overheid je een correcte nota stuurt.” Door snel en adequaat het probleem te erkennen en op te lossen, zal het vertrouwen weer worden hersteld, hoopt zij. Overigens speelde oud-wethouder Mariska Sloot in de regionale media de fusie-kaart. Ze stelde bij RTV Noord dat dit incident tekenend is voor de gemeente Groningen. Ze wilde daarmee zeggen dat het wederom een bewijs is, dat Haren niet had moeten fuseren met de stad. Echter, als de uitleg van het NBK klopt, heeft de gemeente in deze zaak geen schuld. Verder zegt zij dat het sturen van de aanslag voor de OZB (WOZ-waarde) een heel ander proces is dan Diftar en dat mensen niet bang hoeven zijn dat die aanslagen ook te hoog zullen uitpakken.

Bezwaar maken

Oud-wethouder Sloot kondigde aan dat er gecoördineerd bezwaar gemaakt zal worden tegen de foute nota’s. Volgens Linda van Leeuwen is dat niet nodig. “De fout is erkend en wordt hersteld. Natuurlijk hebben mensen het volste recht om tegen deze nota bezwaar te maken, maar het is niet nodig voor de afhandeling van de fout.”

