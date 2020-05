Op termijn geen Zwarte Pieten meer in Haren

Door: Redactie

De gemeente Groningen gaat niet over de inhoud van evenementen, maar heeft wel een mening over de intocht van Sinterklaas. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) ziet graag Zwarte Piet uit de Groningse intochten verdwijnen.

De gemeente gaat niet over het inhoudelijke programma van de Harense intocht, want ze is geen financier van dat feest. Maar in haar rol als vergunningverlener kan de gemeente natuurlijk wel voorwaarden stellen. Waarschijnlijk zal om die reden de intochtcommissie van Haren zich moeten voegen naar de nieuwe richtlijnen. De wethouder zou Haren en Ten Boer de komende jaren nog wat tijd willen geven om de overgang van zwart naar wit en roetveeg te maken.

De intochtcommissie in Haren heeft nooit een hard principieel punt gemaakt van de Pietendiscussie. Men luisterde enerzijds naar de wensen van het publiek en anderzijds volgde men de ontwikkelingen in het land. Zoals het nu lijkt is er een langzame cultuurverandering gaande. In Haren was daarom de afgelopen jaren al een voorzichtig begin gemaakt met de introductie van Roetveegpieten. Bij de meeste Pieten niet van harte overigens, maar dat zou de komende jaren kunnen veranderen, denkt de organisatie. Het zal de vraag zijn of er nog genoeg vrijwilligers te vinden zijn om straks deze rol te spelen in het eigen dorp. De reden daarvan ligt voor de hand. Op 5 juni spreekt men met wethouder Philip Broeksma om de voornemens handen en voeten te geven. De intocht in Haren staat dit jaar op 21 november gepland.

Verklaring van de gemeente:

De gemeente Groningen heeft in goed overleg met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) afgesproken dat er voortaan geen zwarte Pieten meer meelopen tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen. De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van steden als Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Haarlem.

Tijdens de intocht wordt Sinterklaas vergezeld door een combinatie van roetveeg- en naturelpieten. Wethouder Glimina Chakor: ‘Wij vinden het belangrijk dat Sinterklaas een feest is dat door iedereen gevierd kan worden, en dat de figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend wordt ervaren.’

De verschijningsvorm van Zwarte Piet als onderdeel van het sinterklaasfeest is al enkele jaren aan verandering onderhevig. Dat juicht de gemeente Groningen toe.

‘Wij zijn blij dat de KVvV bereid is om mee te werken aan de versnelling van dit proces. De intocht van Sinterklaas is het decor geworden voor demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, en dat gaat ten koste van de essentie van het feest.’

Volgens voorzitter Harrie van Ham gaat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken voor een mooie rustige intocht zonder incidenten en protesten. ‘Een intocht zoals die thans door een deel van de Nederlanders gewenst is, en zoals die ook te zien is in het Sinterklaasjournaal.’

Behalve in de stad Groningen worden er onder meer intochten georganiseerd in Haren, Ten Boer, Ten Post en Garmerwolde & Thesinge. Chakor: ‘Het streven is dat de zwart geschminkte Piet ook daar op termijn zal verdwijnen. De gemeente gaat hierover met de organisaties in gesprek.’