Op weg naar het eind van de crisis: en dan erop uit in 1,5 meter samenleving

Door: Redactie

De Noordelijke ondernemersverenigingen, marketingorganisaties en NDC mediagroep slaan de handen ineen om het zogenaamde ‘anderhalve-meter-toerisme’ straks op gang te brengen. Daarvoor zijn ze op zoek naar originele ondernemersinitiatieven die gerealiseerd kunnen worden zo gauw de corona maatregelen het toelaten dat het publiek er weer op uit mag. Inzenden kan tot 17 april.

Anderhalve-meter-toerisme

Het Noorderland is prachtig vanwege het voorjaar, maar geen toerist die ervan kan genieten. Bezoekers worden opgeroepen om vooral niet met vakantie te gaan. Momenteel is er veel aandacht in de media voor de exit strategie voor de huidige corona maatregelen waar de horeca dicht is, evenementen verboden zijn en mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Er wordt gesproken over de ‘anderhalve meter economie’. Binnen de vrijetijdssector ontstaan al creatieve ideeën wat dit zou betekenen, bijvoorbeeld restaurants met minder tafels en een ander systeem in de keuken. Via deze wedstrijd willen de initiatiefnemers stimuleren dat er meer creatieve en innovatieve oplossingen komen voor de toerismesector om binnen de 1,5 meter restrictie, toch weer gasten te kunnen ontvangen.



Toerisme belangrijke sector voor het Noorden

De toerismesector (inclusief horeca) biedt werk aan 25.000 Friezen,15.000 Drenten en 18.000 Groningers. Het was vóór de coronacrisis één van de snelst groeiende sectoren in het Noorden. De coronacrisis heeft grote impact op de sector. Zo vrezen 6 op de 10 Drentse ondernemers een faillissement, geeft ruim vier vijfde van de Friese ondernemers aan dat ze hard zijn geraakt en verwacht 75% van de Groningse ondernemers de komende periode helemaal geen omzet meer te behalen uit de bestaande activiteiten. Deze cijfers zijn afkomstig uit een recente enquête onder vrijetijdsondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen. Volgens de initiatiefnemers moet de sector vanwege het economische belang voor dit landsdeel snel geholpen worden. Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord zegt hierover: “We moeten zorgen dat we de toeristen uit eigen land en onze buurlanden, die we nu mislopen, straks weer zo snel mogelijk kunnen terugwinnen. Daarom schrijven we deze winactie uit en de winnaar met het beste plan voor het anderhalve-meter-toerisme mag zijn of haar idee uitvoeren met hulp van de specialisten uit onze organisaties”.

Oproep om mee te doen

Ideeën worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid. Ideeën kunnen worden opgestuurd op maximaal één A4-tje uiterlijk 17 april naar ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl. Het winnende idee wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant in de week van 20-24 april.

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen, De Groningen Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON. Meer informatie op www.vnoncwnoord.nl/noordelijkepitch