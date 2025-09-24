Opbrengst Focusflitser Haren: bijna 37.000 euro

Nieuws:

Door: Redactie

De Focusflitser die in Haren langs de Rijksstraatweg stond tussen ongeveer 10 augustus en begin september heeft 86 overtredingen geregistreerd. Het ging bij deze flitser om het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden.

De boetes voor dit vergrijp (dat inderdaad levensgevaarlijk kan zijn) bedraagt 430,- en dus heeft de flitser deze maand in Haren 36.980 euro opgeleverd. Op de landelijke ranglijst valt op dat Haren een magere score had, maar dat is misleidend. De cijfers die het CJIB publiceerde beslaan de periode mei t/m augustus 2025. Er staat niet bij hoe lang de paal ergens heeft gestaan. Hoe dan ook: in Kampen werden in het totaal meer dan 5000 mensen betrapt (dat was op een autoweg). In het totaal heeft de Focusflitser in de genoemde periode 12.466 overtredingen vastgelegd. Een opbrengst van naar schatting 5,3 miljoen.