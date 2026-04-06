Open Ateliers in Haren 11 en 12 april

Door: Redactie

Op zaterdag 11 en zondag 12 april 2026 openen 22 kunstenaars hun atelier of expositieruimte voor het publiek, op beide dagen van 11:00 tot 17:00.

Het startpunt voor de route is Clockhuys Cultuur in Haren, waar van 3 maart tm 24 april een centrale overzichtsexpositie ingericht is, met werk van alle deelnemers. Zo kan al een eerste indruk worden verkregen van de ateliers die men wil bezoeken. Clockhuys Cultuur is op zaterdag 11 april geopend van 11:00 tot 16:00, en de dag erna van 11:00 tot 15:00. Daar is ook de folder van dit evenement beschikbaar, met een overzicht en een handige plattegrond. De entree is overal gratis.Op de website openateliersharen.nl zijn folder, foto’s en achtergrondinformatie beschikbaar van alle deelnemende kunstenaars.