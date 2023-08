Open Dag Beeldende Kunst, Theater & Muziek en het Forum

Door: Redactie

Er is een Open Dag in ’t Clockhuys-Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren. Tussen 11:00 uur en 15:00 uur staan de docenten muziek, theater, beeldende kunst èn medewerkers van het Forum voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

U of uw kind kan gedurende dag informatie krijgen over instrumenten, samenspelen of cursussen. Bij de afdeling beeldende kunst kunt u kennismaken met workshops, materialen en technieken. Het Forum geeft u informatie over hun activiteiten.

In de week van 11 september starten de nieuwe cursussen in het Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren. Er zijn vele mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ontdek je instrument, een popworkshop, uit je dak gaan bij het danstheater, creatief bezig zijn bij de cursus keramiek of de handenarbeid club voor de allerkleinsten.

Of hebt u altijd al viool, drums, cello, klarinet, trompet, dwarsfluit, gitaar willen leren spelen of houdt u van zingen? Bij veel instrumentale en vocale lessen is nog plaats dus ook hiermee kunt u starten in het nieuwe seizoen. Vrijwel alle instrumenten zijn te bespelen bij ’t Clockhuys-CKC.

Voor de zangers onder ons zijn er drie koren waar je gezellig met elkaar een gevarieerd repertoire zingt. Traanendal, het koor van het Nederlandse lied, Wilde Haren, ons popkoor of ons Seniorenkoor. Wilt u meer informatie over onze lessen, ensembles, koren en alle workshops beeldende kunst, muziek en theater? Kijk op www.clockhuys.com om te zien of er iets voor u of voor iemand die u kent tussen zit.

Zaterdag 11 september 11:00-15:00 uur op het Clockhuysplein. Brinkhorst 3 Haren. 050-5339560, info@clockhuys.com, www.clockhuys.com.