Openluchtfilm in de Hortus: Microcosmos

Door: Redactie

Op zaterdag 20 september komt Nomad Open Air Cinema naar de Hortus voor een bijzondere filmavond in de open lucht. In deze groene omgeving vertonen we de bekroonde natuurdocumentaire Microcosmos; een zintuiglijke ervaring waarin de wereld van insecten op groot formaat tot leven komt.

Deze film, ooit omschreven als “Jurassic Park in de achtertuin”, laat de dagelijkse strijd, schoonheid en rituelen van het kleine leven zien. Door het ontbreken van gesproken dialoog is de film voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of taal.

De film wordt vertoond op een groot scherm met gebruik van koptelefoons, zodat je helemaal op kunt gaan in beeld en geluid midden in de natuur.

Praktische informatie:

Datum: Zaterdag 20 september

Tijd: 20:10 uur | Tuin open vanaf 19:30 uur

Kosten: €17,-

Toegang tot de tuin vanaf 19:30 uur is inbegrepen in het ticket

Eten en drinken mag je zelf meenemen

Neem zelf een stoel, picknickkleed of iets anders om op te zitten mee

Houd rekening met een korte wandeling naar de filmplek in de tuin

Koop je kaartje via deze link: https://nomadcinema.nl/film/microcosmos-hortus-haren/